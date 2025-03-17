Истребители США сбили 11 выпущенных хуситами беспилотников

Американские истребители сбили 11 БПЛА, выпущенных правящим на севере Йемена шиитским военно-политическим движением «Ансар Аллах» (хуситы).

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Как утверждает Reuters, беспилотники не достигли авианосца USS Harry Truman.

«Американские военные самолёты сбили 11 беспилотников хуситов в воскресенье, ни один из них не приблизился к Truman», — говорится в статье.

Йеменские хуситы ранее заявили, что продолжат атаки на американские коммерческие суда и военные корабли, если США продолжат наносить удары по Йемену.

16 марта стало известно, что хуситы атаковали американский авианосец USS Harry Truman и другие военные корабли в Красном море.