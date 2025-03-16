Неразорвавшаяся часть дрона упала на территорию завода в Курской области

27 украинских беспилотников уничтожены силами ПВО над Железногорском в Курской области.

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Как сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram, в результате падения обломков загорелись кровли автовокзала и частного гаража. Возгорания ликвидированы силами МЧС. Неразорвавшийся обломок беспилотника обнаружен на территории завода "Вагонмаш".

Территорию оцепили, на месте работают взрывотехники.

Пострадавших в результате атаки нет, подчеркнул Александр Хинштейн, однако медицинские службы города работают в повышенном режиме готовности.