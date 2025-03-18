Российские расчёты зенитных ракетных комплексов «Тор-М1» научились сбивать низколетящие украинские дроны.

Декларируя прекращение конфликта на Украине, президент США Дональд Трампом, во вторник, 18 января проведет прямые телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила инициативу позволить жёнам погибших на спецоперации пользоваться их личными автомобилями до вступления в наследство.

Россия больше не желает проводить ротацию наблюдателей МАГАТЭ на Запорожской АЭС через Украину, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов: «Использовать традиционный маршрут просто-напросто опасно», пишет РБК.

Бойцы ВС РФ взяли под контроль восточную часть населенного пункта Вольное поле, рассказал председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов.

Курская область: Украинская армия пытается всеми силами удержать три населенных пункта в Курской области, что у нее не получается. Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут серьезные потери на этом направлении, заявил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

80-90% военной техники и боеприпасов, уничтоженных в области, принадлежит странам Североатлантического альянса, передает ТАСС.

Российские войска продвигаются в Гоголевке. Противника все дальше теснят к государственной границе, но там он занимает заранее подготовленные позиции и пытается встать в оборону, разворачивая артиллерийские расчёты и расчёты БПЛА, которые теперь залетают все дальше на наши освобожденные территории. Тем не менее ВС РФ продолжают владеть инициативой, и остановить продвижение наших войск ВСУ пока не в силах. Открытым остаётся вопрос о том, куда дальше пойдут наши войска, пишет в своем Телеграм-канале военкор Семен Пегов.

Кореневский район. Минобороны разрешило доступ комиссий по оценке жилья.

Глушковский район. ВРИО губернатора Хинштейн уличил в расхищении, обвинив в злоупотреблении должностными полномочиями «Корпорацию развития Курской области» при строительстве оборонительных сооружений в приграничных селах Теткино и Попово-Лежачи.

Суджанский район, командир разведроты с позывным Бульдозер подорвал себя гранатой вместе с боевиками ВСУ, со ссылкой на его брата, передает RT.

Другие направления и участки фронта на ЛБС

На Харьковском направлении российские войска примерно пять раз штурмовали позиции украинских сил у Волчанска, Каменки и в направлении Кутьковки.

В Купянске объявили самую настоящую охоту на сочувствующих России мирных жителей. Имеются достоверные данные о том, что, когда украинские формирования зашли в Купянск, они занимались поиском и охотой на мирных жителей, после чего людей увозили в неизвестном направлении. Купянская резня стала одним из самых вопиющих и чудовищных случаев расправы над мирными жителями области, — рассказала уполномоченный по правам человека и ребенка администрации области Виктория Колесник-Лавинская.

На Донецком фронте боевики ВСУ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили и вывезли на расстрел двух жителей поселка Кураховка в ДНР, рассказала эвакуированная жительница, передает ТАСС.

Продолжаются тяжелые бои. Усилилась оборона националистов за счет свежих резервов, часть которых состоит из испаноговорящих наемников. Бандеровцы пытаются выстроить активную оборону, часто контратакуя. Российские войска продолжают давить на позиции врага, но дополнительные силы, переброшенные сюда, и огромное количество вражеских дронов, в том числе и тяжелых, сильно тормозит наши продвижения, информирует Телеграм-канал Wargonzo.

Часов-Ярское направление без существенных изменений в ЛБС. Продолжаются бои в городе и на флангах.

Покровское (Красноармейское) направление, бандеровцы почувствовали на себе десятки штурмов во время наступления ВС РФ в районах Сухой Балки, Зверевого, Елизаветовки, Луча, Котлиного, Новоалександровки, Новосергиевки, Успеновки, Ясенового и Андреевки.

Запорожское направление, бойцы группировки войск «Днепр» освободили населенный пункт Степовое. В Минобороны уточнили, что за сутки было нанесено поражение живой силе и технике бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны. Уничтожено до 65 украинских боевиков, пять автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.

Продолжаются бои в районе Степового, Щербаков и Малых Щербаков. Российские войска давят на оборону противника, украинская армия тянет на этот участок резервы, чтобы купировать продвижение ВС РФ, пишет в своем Телеграм-канале военкор Семен Пегов

Лиманское направление, Армия РФ атаковала десятки раз, продвигаясь возле Новоегоровки, Зеленой Долины, а также в направлении Григорьевки, Новомихайловки и Нового.

Ореховское направление, ВСУ едва сдерживают наступления в направлениях Степного, Малых Щербаков и в районе Жеребянки.

Кураховское направление, Зеленский назвал данное направления фронта как самое сложное для ВСУ.

Торецкое направление, Российские войска атакуют на западном фланге на рубеже Водяное Второе — Зеленое Поле, закрепляясь на южной окраине Тарасовки.

Ситуация на украинских территориях

Представлять Украину на мирных переговорах может только парламент, заявил находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский, пишут РИА «Новости».

Верховный суд Украины постановил, что признание мобилизации незаконной не освобождает призывников от прохождения военной службы.

Главарю киевского режима доложили о применении ракет «Длинный Нептун», сообщил он в своем Telegram-канале.

Спонсоры киевского режима

Россия по дипломатическим каналам связывается со странами, чьи наемники замечены в Курской области, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. По его словам, реакция властей стран разная: кто-то просит передать данные о наемниках, кто-то пытается «всячески прикрыть и максимально нивелировать информацию о том, что их наемники там присутствуют», пишет газета «Коммерсантъ».

Лондон готов разместить своих военнослужащих на Украине на неограниченный срок. В публикации отмечают, что британцы считают, что срок нахождения миротворцев в стране составит несколько лет, пишет британское издание The Times.

Отставной австрийский полковник Маркус Райснер предупредил о риске быстрой потери Львова Украиной в контексте затяжного конфликта на истощение, рассказал он в интервью украинскому изданию.