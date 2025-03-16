Командир «Ахмата» раскрыл подробности операции «Поток»

Бойцы Вооруженных сил России, которые принимали участие в операции «Поток» в Курской области, испытывали нехватку кислорода. Подробности операции раскрыл командир спецназа «Ахмат» Аид. Соответствующий ролик опубликовала телеведущая Марина Ким в Telegram.

«Бутылку воды и шоколадки [брали с собой]», — сказал он.

Аид добавил, что некоторые бойцы падали в обморок из-за нехватки кислорода в газовой трубе.

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Ранее в марте российские военнослужащие показали место начала штурма после выхода из газопровода во время операции «Поток». По трубе, которую использовали для прокачки газа в Европу, прошли бойцы 11-й гвардейской штурмовой бригады ВДВ, 72-й мотострелковой дивизии, спецназа «Ахмат», а также добровольцы штурмовой бригады «Ветераны».

В том же месяце командир батальона 11-й бригады с позывным Тьма сообщил, что операция «Поток» оставила Вооруженные силы Украины без управления и связи.