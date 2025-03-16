Командир разведгруппы спецназа «Ахмат» Аид впервые показал лицо

Командир разведывательной группы спецназа «Ахмат» с позывным Аид - Бекхан Юнусов - впервые показался жителям России. Военный сделал это во время награждения званием «Героя Чеченской Республики»

Видео, где военный запечатлен с грамотой о присвоении звания, опубликовано в телеграм-канале журналистки Марины Ким.

Она указала в своем сообщении: «Первым провел группу по знаменитой трубе к Судже и выскочил на опорники врага!».

Марина Ким добавила: «Пусть его лицо, которое до этого было тайной для всех, теперь знает весь мир!».

Журналистка упомянула роль военного деятеля Апти Алаудинова: «Такого командира воспитал Апти Аронович! Гордимся!».