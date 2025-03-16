Зеленский сменил начальника Генштаба ВСУ
Владимир Зеленский сменил начальника Генштаба украинской армии.
Об этом говорится в указах, опубликованных на сайте офиса главы киевского режима.
Главой Генштаба ВСУ вместо Анатолия Баргилевича стал Андрей Гнатов. До этого он был заместителем начальника Генштаба ВСУ.
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О причинах кадровых перестановок не говорится.
Генштаб ВСУ спустя три дня признал бегство украинских боевиков из Суджи в Курской области.