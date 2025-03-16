Зеленский сменил начальника Генштаба ВСУ

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Владимир Зеленский сменил начальника Генштаба украинской армии.

Зеленский сменил начальника Генштаба ВСУ
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Об этом говорится в указах, опубликованных на сайте офиса главы киевского режима.

Главой Генштаба ВСУ вместо Анатолия Баргилевича стал Андрей Гнатов. До этого он был заместителем начальника Генштаба ВСУ.

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О причинах кадровых перестановок не говорится.

Генштаб ВСУ спустя три дня признал бегство украинских боевиков из Суджи в Курской области.

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