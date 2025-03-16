Вторжение ВСУ в Курскую область подошло к концу, с ее территории выведены украинские войска. Об этом сообщили в американских СМИ.

«Дерзкий военный поход Украины вглубь России на этой неделе подошёл к концу так же быстро, как и начался прошлым летом», — пишет The Wall Street Journal.

Они привели слова критиков, которые заявили, что вывод войск с территории Курской области продемонстрировал безрассудное расточительство командования ВСУ и потерю лучших бригад и бронетехники, поставленной США. По данным WSJ, отступление Украины из региона полностью лишило ее козырей на будущих переговорах.

Западные СМИ изменили настрой после провала ВСУ под Курском

Вторжение ВСУ в Курскую область началось 6 августа 2024 года. Российская армия смогла остановить продвижение противника, но тот постоянно получал новые резервы именно в этом регионе. 8 марта ВС РФ начали масштабное наступление, в ходе которого украинские войска были выбиты с большей части оккупированных ими территорий, в том числе — из города Суджа.