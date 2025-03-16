The Times: союзники Киева обсуждают отправку на Украину более 10 тыс. "миротворцев"
Страны "коалиции желающих" обсуждают возможную отправку более 10 тыс. так называемых миротворцев на Украину. Об этом сообщает британская The Sunday Times, ссылаясь на источник в вооруженных силах королевства.
По его словам, итоговый размер обсуждаемого контингента "будет уверенно превышать 10 тыс. человек". Собеседники издания в правительстве страны отметили, что за последние дни Великобритания заручилась поддержкой "существенно большего количества" стран, готовых отправить своих военных на Украину после заключения перемирия. Готовность предоставлять вооружения, логистическую и разведывательную поддержку миротворческой миссии, по данным издания, обозначили около 35 государств. Возможности каждого будут детально обговариваться 20 марта в Лондоне на встрече военачальников из стран "коалиции желающих", которых примет министр обороны Великобритании Джон Хили.
"Это будут значительные силы, в формирование которых внесет вклад значительное количество стран. Еще больше стран будут вносить свой вклад другими способами", - отметил один из источников The Sunday Times, отказавшись вдаваться в детали об обязательствах конкретных стран, так как эта информация якобы может "помочь России".
В статье также указывается, что прекращение огня на Украине может открыть возможность для отправки в Черное море двух списанных ВМС Великобритании минных тральщиков, которые еще в 2023 году были подарены Украине, но не смогли пройти через Босфор и Дарданеллы. Соблюдая Конвенцию Монтрё, Турция закрыла черноморские проливы для военных кораблей после начала специальной военной операции РФ на Украине.
В организованном Лондоном субботнем онлайн-саммите по Украине приняли участие премьер-министры Австралии, Бельгии, Болгарии, Греции, Дании, Исландии, Испании, Италии, Канады, Латвии, Люксембурга, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Португалии, Чехии, Швеции и Эстонии, президенты Литвы, Румынии, Турции, Финляндии и Франции, канцлер ФРГ Олаф Шольц, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Антониу Кошта, генсек НАТО Марк Рютте, глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш и Владимир Зеленский. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что присутствие войск стран НАТО под любым флагом и в любом качестве на украинской земле является для России угрозой. По его словам, Россия не примет этого ни при каких условиях.