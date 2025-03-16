В Судже в подземном командном пункте нашли «женские комнаты»

В Судже в Курской области бойцы российской армии нашли брошенный подземный командный пункт ВСУ. В нем были обнаружены «женские комнаты», пишет «Комсомольская правда».

В пункте были места для отдыха солдат и офицеров, столовая, комната с мониторами и оргтехникой, склады с провизией и водой, боксерский зал.

В нескольких помещениях предположительно проживали женщины — военнослужащие ВСУ.

Комбат «Ахмата» рассказал о тяжелых боях с ВСУ в «проклятом лесу»

«Вот здесь сразу заходишь, резко бьет запах духов. Здесь точно была женщина», — отметили журналисты.

Кроме того, в них были найдены документы, обувь и форма небольших размеров и наушники, которые повторяют форму «кошачьих ушей».

Ранее в Минобороны Украины сообщили, что в ВСУ служат 70 тыс. женщин, из них на передовой находятся 5,5 тыс.