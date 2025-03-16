Новый пулемет и малогабаритный АК-12 заметили на учениях

Российские военнослужащие применили новейшие образцы стрелкового оружия в ходе учений на полигоне 333-го Центра боевой подготовки. Соответствующие кадры показал телеканал «Звезда».

В сюжете можно заметить бойцов с новым ручным пулеметом РПЛ-20 с ленточным питанием и малогабаритным автоматом АК-12СК. Укороченный автомат без принадлежностей весит 3,2 килограмма, а длина АК-12СК — 750 миллиметров.

РПЛ-20 калибра 5,45 миллиметра разработали в двух версиях: со стволом длиной 590 миллиметров и 415 миллиметров. Легкий пулемет поддерживает ленты на 100 и 200 патронов. Изделие оснащено складным телескопическим прикладом и сошками. Пулемет без патронов и аксессуаров весит 5,5 килограмма.

В феврале главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев сообщил, что пулеметы РПЛ-20 уже появились в зоне проведения специальной военной операции.