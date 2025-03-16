Комбат «Ахмата» рассказал о тяжелых боях с ВСУ в «проклятом лесу»

Бои в Серебрянском лесничестве в ЛНР были очень тяжелые, заявил NEWS.ru командир батальона спецназа «Ахмат» с позывным Аид. Он рассказал, военные прозвали эту местность «проклятым лесом» из-за особо гнетущей обстановки и долгих, плотных боев. Комбат отметил, что деревьев в лесничестве почти не осталось из-за интенсивности боевых действий.

И мы, и они называем его (Серебрянское лесничество. — NEWS.ru) «проклятый лес». Потому что там и обстановка гнетущая, и очень долгие, плотные бои. Там уже и леса как такового нету, все перекопано, уничтожено, — сказал Аид.

Ранее участвовавший в операции «Поток» замполит отряда Аида спецназа «Ахмат» Роман рассказал, что еще никогда не был так воодушевлен, как в те минуты, когда стало ясно, что прорыв удался. По его словам, эмоций в эти минуты было много, а внутренний подъем был «немыслимым».

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Самым волнительным моментом, по мнению Романа, стало ожидание первых результатов. Самую же большую гордость бойцы испытали, когда поняли, что операция все же удалась.

Основным маршрутом операции стал магистральный газопровод Уренгой — Помары — Ужгород. Участие в операции приняли более 800 российских военнослужащих, в том числе бойцы разведывательно-штурмовой бригады «Ветераны», штурмовики «Востока», спецназ «Ахмат» и военнослужащие 11-й воздушно-десантной бригады.