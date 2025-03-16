Назван один прием ВС РФ, который помогает сохранить города от разрушений

Вооруженные силы России сейчас стараются огибать крупные населенные пункты в зоне специальной военной операции, чтобы по возможности сохранить их от разрушений, заявил военный эксперт Василий Дандыкин. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что враг, оказавшись в безвыходной ситуации, вынужден оставлять многих из них.

Еще вопрос такой, что сейчас мы стараемся по большому счету все-таки не заходить в крупные населенные пункты, а огибать фланговыми ударами их, закрывать противника или совершать оперативное окружение, не давать ему возможностей, или физически совершать котлы, как сейчас происходит. После того, как враг оказывается в безвыходной ситуации, он уходит, и некоторые населенные пункты, в том числе и крупные, остаются не столь разрушенными, — пояснил эксперт.

Дандыкин уточнил, что в случае применения такой тактики противник, покинув населенный пункт, может начать наносить удары. Так, поделился он, подобная ситуация сложилась в Судже Курской области.

Правда, враг потом <...> начинает стрелять, как бьют сейчас по Судже и артиллерией, и так далее. Но это уже другой аспект. Это то, что уже, значит, получилось в ходе боевых действий, и исходя из прорыва очень сильно подготовленной обороны противника, — заключил Дандыкин.

В Минобороны РФ ранее сообщили, что ВС России нанесли поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов Украины. Кроме того, под удары попали цеха производства беспилотников и места скопления живой силы.