Российские бойцы показали место начала штурма во время операции «Поток»

Российские военнослужащие показали место начала штурма после выхода из газопровода во время операции «Поток». Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «RT на русском».

По данным издания, в операции участвовали бойцы 11-й гвардейской штурмовой бригады ВДВ, 72-й мотострелковой дивизии, спецназа «Ахмат», а также добровольцы штурмовой бригады «Ветераны».

13 марта российское оборонное ведомство заявило о полном возвращении Суджи под контроль российских войск. Активные бои за город продолжались с 8 марта. Президент России Владимир Путин заявил, что российские войска освобождают не только город, но и всю агломерацию.

Российский военнослужащий рассказал о последствиях операции «Поток» для ВСУ

Наибольшую известность в ходе боев за Суджу получила операция по скрытому заходу в тыл украинским войскам по трубе, которую ранее использовали для прокачки газа в Европу. Операция, получившая название «Поток», была признана успешной и, по заявлению командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, войдет в учебники истории.