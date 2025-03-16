В окружении в Курской области оказались до 30 офицеров из стран НАТО, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. Об этом пишет РИА Новости.

В конце прошлой недели российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области. ВС России освободили 31 населенный пункт, нанесли поражение ряду бригад ВСУ.

«По информации подполья, в окружении в Курской области находится около 30 кадровых офицеров НАТО, которые занимались командованием войсками на месте, а также поступающими данными разведки спутников НАТО и корректировкой ударов вглубь территории России», — уточнил Лебедев.

Ранее сообщалось, что глава США Дональд Трамп попросил президента России Владимира Путина пощадить окруженные украинские войска.

Подземный командный пункт ВСУ в Судже сняли на видео

Российский лидер не исключил этот шаг, но пояснил, что в этой ситуации многое зависит от Киева — руководство Украины должно приказать своим военным сложить оружие и сдаться в плен.