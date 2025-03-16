Минобороны Азербайджана обвинило Армению в обстреле позиций

Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу с армянской территории. С таким обвинением в адрес армянских военных в воскресенье выступило Министерство обороны Азербайджана. В Ереване эту информацию опровергли.

Военное ведомство Баку распространило сообщение, в котором утверждается, что обстрел произошел утром в воскресенье.

«16 марта примерно в 09:45 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Дыг Горисского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии», — сказано в сообщении.

В Ереване уже отреагировали на это сообщение, назвав его не соответствующим действительности.

«Сообщение МО Азербайджана о том, что якобы 16 марта в районе 09:45 подразделения ВС РА открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных на юго-восточном участке приграничной зоны, не соответствует действительности», — заявили в Минобороны Армении.

Там напомнили, что аппарат премьер-министра Республики Армения предложил создать совместный механизм между Арменией и Азербайджаном, который будет «расследовать случаи нарушения режима прекращения огня и/или информации о них».

«Однако Азербайджан до сих пор не отреагировал на это предложение», — заявили армянские военные.

Ранее сообщалось, что по итогам переговоров 13 марта Баку и Ереван согласовали окончательный текст мирного соглашения.