ВСУ за сутки выпустили 77 беспилотников по Белгородской области

ВСУ за сутки атаковали территорию восьми районов Белгородской области с помощью 77 беспилотников, по территории региона выпущено 26 боеприпасов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Валуйском муниципальном округе город Валуйки, поселок Уразово, села Борки, Двулучное, Долгое, Карабаново, Логачевка, Новопетровка, Орехово, Пристень, Соболевка, Сухарево, Шведуновка, хутора Жердевка, Кургашки и Лобковка атакованы 35 беспилотниками, 24 из которых подавлены и сбиты системой ПВО. В селе Долгое в результате сброса взрывного устройства с беспилотника по частному дому ранена женщина. Пострадавшей оказана медицинская помощь в Валуйской ЦРБ, лечение продолжает амбулаторно", - написал Гладков.

По его словам, в городе Валуйки повреждены частный дом и грузовой автомобиль, в селе Долгое - два частных дома, надворная постройка, социальный объект и инфраструктурный объект водоснабжения. Город Губкин ночью был атакован беспилотником самолетного типа. В результате атаки пострадали двое детей и их мама, все они находятся в больнице.

"В Белгородском районе по поселку Малиновка, селам Веселая Лопань, Красный Хутор, Отрадное и Старая Нелидовка выпущено 7 боеприпасов в ходе одного обстрела и совершены атаки 5 беспилотников, все из них были сбиты системой ПВО. Последствий нет. В Борисовском районе село Цаповка подверглось артиллерийскому обстрелу с применением 6 боеприпасов, без последствий", - сообщил губернатор.

В Волоконовском районе два населенных пункта подверглись атакам трех беспилотников, из которых два были сбиты. По территории Грайворонского муниципального округа выпущено два артснаряда в ходе одного обстрела и произведены атаки шести беспилотников, один из которых был сбит. В селе Новостроевка-Первая полностью уничтожена огнем надворная постройка.

Краснояружской район подвергся атаке 10 беспилотников, 8 из которых были сбиты, также ВСУ было выпущено восемь боеприпасов в ходе трех обстрелов. В Шебекинском муниципальном округе шесть населенных пунктов подверглись обстрелу с применением трех боеприпасов и атакам 17 беспилотников, из которых 16 были сбиты.