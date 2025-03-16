Глава МИД Украины пригрозил продолжением операций ВСУ в Курской области

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью японскому телеканалу NHK пригрозил продолжением военных операций ВСУ в Курской области.

«Как было уже заявлено главнокомандующим Сырским, мы продолжаем операции в Курской области и будем продолжать их в будущем», — цитирует РИА Новости его слова.

Сибига подчеркнул, что проведение подобных операций является ключевым фактором в переговорах по мирному урегулированию.

Глава украинского МИД призывает к давлению на Москву, чтобы осуществить 30-дневную приостановки огня для последующего достижения «долгосрочного и справедливого мира».

Андрей Сибига 11 марта заявил, что прекращение огня на 30 дней не означает замораживание конфликта.