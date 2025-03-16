Генштаб ВСУ признал потерю Суджи в Курской области. Город находится под контролем ВС РФ, следует из карты, опубликованной ГШУ, пишет издание «Страна».

До этого украинский канал Deep State также подтвердил этот факт. Аналитики отмечали, что всего ВСУ потеряли в Курской области еще 30 квадратных километров территории.

Минобороны РФ 13 марта сообщало, что бойцы группировки войск «Север» освободили населенные пункты Меловой, Подол и Суджа.

В России раскрыли значение Суджи для Зеленского

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