Хуситы заявили о готовности к переговорам с США

Хуситы готовы начать переговоры с США для достижения мира, если Вашингтон предпримет «серьезную попытку» урегулирования. Об этом катарскому телеканалу Al Araby сообщил неназванный лидер движения «Ансар Аллах», передает ТАСС.

Представитель йеменского движения «Ансар Аллах» заявил, что США совершили «неоправданное нападение» и нарушили суверенитет Йемена. Однако хуситы готовы к переговорам и миру, если будет «предпринята серьезная попытка» урегулирования.

«Каналы для переговоров могут быть открыты, мы всегда поддерживали диалог», — сказал он.

По словам представителя «Ансар Аллах», США не добьются своих целей с помощью агрессии, а хуситы будут отвечать на нее «жестким и сдерживающим» способом.

По данным Al Araby, по меньшей мере 31 человек в Йемене был убит накануне в результате американских бомбардировок. Об атаке на Йемен президент США Дональд Трамп объявил в субботу. Он заявил, что это — ответ на нападения хуситов на суда в Красное море.

В воскресенье два свидетеля сообщили Reuters, что США наносят удары в городе Таиз на юго -западе Йемена.