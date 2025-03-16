Хуситы заявили о готовности к переговорам с США

Майк Габриелян

Хуситы готовы начать переговоры с США для достижения мира, если Вашингтон предпримет «серьезную попытку» урегулирования. Об этом катарскому телеканалу Al Araby сообщил неназванный лидер движения «Ансар Аллах», передает ТАСС.

Хуситы заявили о готовности к переговорам с США
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Представитель йеменского движения «Ансар Аллах» заявил, что США совершили «неоправданное нападение» и нарушили суверенитет Йемена. Однако хуситы готовы к переговорам и миру, если будет «предпринята серьезная попытка» урегулирования.

«Каналы для переговоров могут быть открыты, мы всегда поддерживали диалог», — сказал он.

По словам представителя «Ансар Аллах», США не добьются своих целей с помощью агрессии, а хуситы будут отвечать на нее «жестким и сдерживающим» способом.

По данным Al Araby, по меньшей мере 31 человек в Йемене был убит накануне в результате американских бомбардировок. Об атаке на Йемен президент США Дональд Трамп объявил в субботу. Он заявил, что это — ответ на нападения хуситов на суда в Красное море.

В воскресенье два свидетеля сообщили Reuters, что США наносят удары в городе Таиз на юго -западе Йемена.