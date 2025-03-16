Стало известно о взятии Купянска в клещи Российской армией

Lenta.ru

Российская армия берет Купянск в клещи для окружения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе. Об этом ТАСС заявил глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.

Стало известно о взятии Купянска в клещи российской армией
© Lenta.ru

По словам Ганчева, Вооруженные силы России (ВС РФ) расширяют зону контроля на правом берегу реки Оскол для дальнейшего наступления на Купянск.

«То, что мы сейчас наблюдаем — наши закрепляются на северной территории от Купянска и на восточной территории, с левой стороны реки Оскол», — добавил он.

Глава Харьковской ВГА предположил, что ВС РФ будут брать город в окружение и зачищать от ВСУ.

«До Купянска осталось около семи километров», — указал он.

Ранее Ганчев заявил, что российские войска стремительно продвигаются на всех участках фронта. Он уточнил, что эта тенденция также наблюдается на правом берегу реки Оскол в районе поселка Двуречная Харьковской области.

Российские военные освободили село в ЛНР

Перед этим глава Харьковской ВГА рассказал о репрессиях властей Украины против жителей Сумской области. По его словам, украинские власти обвиняют граждан в том, что они ждут Армию России.

Военные новости
Виталий Ганчев
Купянск
Россия
Украина