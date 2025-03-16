Российские военные освободили село в ЛНР

Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Новолюбовка в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Отмечается, что российские военные сначала выбили Вооруженные силы Украины (ВСУ) из села Балка Журавка, после чего приступили к штурму Новолюбовки, в ходе операции зачистив поселок.

«Наступление на Лиманском направлении на границе [Донецкой Народной Республики] ДНР и ЛНР продолжается», — отмечает «РВ».

Ранее Минобороны показало кадры уничтожения ВС России бойцов и техники бригады «Азов»* (запрещенная в России террористическая организация) ВСУ в ЛНР. В ведомстве сообщили, что атаку «Азова» у населенного пункта Надия отражали военнослужащие 752-го мотострелкового полка 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Запад»