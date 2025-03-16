Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправляет своих раненых на курском направлении в Николаев, где бойцы получают только часть необходимого лечения и тут же отправляются на фронт для восполнения потерь украинской стороны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в пророссийском подполье.

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"Людей катастрофически не хватает, поэтому, как только человек может держать оружие в руках – его назад на фронт. А Николаев, да, это теперь такой медицинский "хаб" Украины", - заявил источник.

Стало известно о блокировании последних подразделений ВСУ в Курской области

15 марта стало известно, что с начала специальной военной операции российские военные уничтожили 658 самолетов, 283 вертолета и 46 776 беспилотников, принадлежащих ВСУ. По данным ведомства, потери украинских войск за все время боевых действий в Курской области превысили 67,6 тысячи человек. Как сообщало Минобороны РФ, за прошедшую неделю российские войска освободили 28 населенных пунктов Курской области. Среди них Суджа, Малая Локня, Черкасское Поречное, Николаевка, Старая Сорочина и другие.