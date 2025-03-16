Вооруженные силы Украины (ВСУ) возвели «довольно серьезные укрепления» в селах Курской области, заявил начальник штаба полка Северной группировки с позывным Мангуст. Об этом со ссылкой на видео Минобороны России пишет ТАСС.

По мнению военного, ВСУ еще с августа прошлого года предвидели развитие ситуации и поняли, что им придется держать оборону именно по этому рубежу. «Поэтому рубежи были заранее подготовлены», — объяснил Мангуст.

Он отметил, что некоторые опорные пункты ВСУ были настолько хорошо оборудованы, что там находились бани и продовольственные склады. Как отмечает боец, у украинских военных было гораздо более удобное расположение опорных пунктов.

«Поначалу было очень тяжело. Но когда они поняли, что мы пойдем до конца, когда они поняли, что мы в них вгрызлись и добьем — дух у них надломился. Сначала было очень упорное сопротивление, но мы победили», — резюмировал Мангуст.

Ранее политолог Сергей Марков заявил, что Владимир Зеленский отказывается признавать окружение войск в Курской области, потому что тогда ему придется сделать трудный выбор.