Мирная жительница Суджи Валентина рассказала, что у бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) разное отношение к конфликту. Одни хотели завершения боевых действий, а другие были готовы сражаться до последнего, сообщила она ТАСС.

«Много было хороших, которые говорили, что им война не нужна. Но некоторые говорили, что будут воевать до последнего украинца. Головы у них забиты тем, что [Владимир] Зеленский говорит — они точно также говорят, что [русские] плохие, не такие», — поведала Валентина.

Ранее пленный военнослужащий ВСУ Александр Высоцкий заявил, что многие на Украине желают войти в состав России. Высоцкий рассказал о желании полного присоединения к России украинцами из-за отсутствия в стране позитивных изменений с момента получения независимости. Он также выразил недовольство сносом памятников российским историческим деятелям на Украине.