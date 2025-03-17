Минувшей ночью в Ростовской области отбили атаку украинских беспилотников. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

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"За ночь атака БПЛА была отражена в Тарасовском и Чертковском районах. По данным оперативных служб, пострадавших и разрушений на земле нет", — написал он.

На данный момент неизвестно, сколько беспилотников было сбито. Накануне над территорией Курской и Орловской областей сбили 29 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины в период с 18:20 до 19:00 по московскому времени. Информации о пострадавших не поступало.

Незадолго до этого Минобороны России сообщило, что средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили над российскими регионами 31 беспилотник Вооруженных сил Украины. 16 беспилотников были сбиты над Воронежской областью. Информации о пострадавших на данный момент нет.