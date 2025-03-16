ВСУ за два дня разрушили большую часть домов в Зазулевке под Суджей

Боец спецназа "Ахмат", входящего в состав группировки "Север" Вооруженных сил (ВС) РФ, с позывным "Тарик", сообщил РИА Новости, что за два дня танк и минометы украинских войск разрушили большую часть домов в освобожденной Зазулевке Суджанского района Курской области.

"Два дня подряд работал танчик, 120-й миномет, было все… Это вот за два дня (разрушения. - "Газета.Ru"), после того, как мы сюда зашли… И вот они начали все уже (обстреливать. - "Газета.Ru"), мирные, не мирные (цели. - "Газета.Ru")", - рассказал военный.

Вечером 15 марта заместитель командира спецназа "Ахмат" с позывным "Разведчик" заявил в эфире телеканала "Россия 1", что войска РФ продвигаются в сторону города Сумы на Украине. 13 марта военный корреспондент Федор Громов, комментируя заявление Путина о необходимости создания зоны безопасности вдоль границы с Украиной, заявил, что ВС РФ следует занять позиции так, чтобы город Сумы находился в зоне досягаемости российской артиллерии.

Тогда удастся защитить Курскую область от нападений противника, считает он. Военкор назвал Сумы главной логистической тыловой базой ВСУ на время вторжения в Курскую область. Он добавил, что в перспективе может пойти речь и о "походе на Сумы", в зависимости от обстоятельств.