В зоне проведения специальной военной операции (СВО) ликвидирован один из лидеров «Правого сектора» (экстремистская организация признана в России террористической и запрещена) Львовской области Михаил Алексеев. Об этом в своем Telegram-канале Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

Он уточнил, что националист с позывным Рембрандт был уничтожен дроном-камикадзе. Это случилось в районе населенного пункта Каменское на степногорском направлении Запорожского фронта.

В феврале сообщалось, что в Вооруженных силах Украины (ВСУ) было создано новое подразделение Nordic Combat Medics для прикрытия нахождения в их рядах финских наемников. Оно входит в состав добровольческого батальона «Госпитальеры», созданного членом «Правого сектора». Многие иностранцы в рядах этого батальона принимают участие в боевых действиях, хотя числятся только как инструкторы по медпомощи и волонтеры-медики.