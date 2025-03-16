ВСУ атаковали российский регион

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Белгородскую область с помощью беспилотника. Об этом Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что под удар попал частный дом в городе Губкин. В результате атаки пострадали женщина и семилетний ребенок — они получили осколочные ранения и были доставлены в больницу, сейчас им оказывают всю необходимую помощь.

Кроме того, из-за удара дрона в доме произошло возгорание, на месте происшествия работают пожарные, рассказал Гладков. Он добавил, что информация о последствиях уточняется.

Ранее ВСУ атаковали пассажирский автобус в Горловке. Они применили беспилотник в атаке на рейсовый автобус, в котором находились два пассажира и водитель. Им удалось самостоятельно эвакуироваться.