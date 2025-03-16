Раскрыт возможный план Киева после неудач в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) после неудач в Курской области могут попытаться контратаковать на других направлениях. Возможный план Киева раскрыл военный эксперт Андрей Марочко, его слова приводит ТАСС.

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По словам Марочко, после поражения в российском регионе украинскому руководству «нужен реванш». «Исходя из той практики, которая была ранее, они в любом случае будут готовить где-то какую-то локальную операцию, которая должна будет хотя бы информационно перекрыть те репутационные потери, которые они получили на курской земле», — высказался он.

Как предполагает военный эксперт, контратаки ВСУ возможны в Белгородской области и в Луганской народной республике. «Донецкий фронт тоже может рассматриваться украинскими боевиками для ударов. Очень серьезный участок — это купянское направление. (...) Так что нужно следить в оба и контролировать абсолютно всю линию боевого соприкосновения», — подчеркнул Марочко.

Ранее политолог Сергей Марков заявил, что Владимир Зеленский отказывается признавать окружение войск в Курской области, потому что тогда ему придется сделать трудный выбор. Он пояснил, что Зеленскому придется решать: приказать солдатам сдаться в плен или запретить им это делать.