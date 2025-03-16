Число погибших при ударах США по Йемену возросло до 53

Число погибших в результате американских ударов по Йемену возросло до 53.

«Число погибших в результате атаки США на Йемен возросло до 53, сообщают хуситы», — передаёт Al Jazeera.

Телеканал со ссылкой на Министерство здравоохранения Йемена также добавляет, что число пострадавших достигло 98.

Ранее сообщалось о 31 погибшем.

Йеменские хуситы заявили, что продолжат атаки на американские коммерческие суда и военные корабли, если США продолжат наносить удары по Йемену.