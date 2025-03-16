Хуситы пообещали ответить на авиаудары США

Авиаудары Соединенных Штатов Америки по Йемену не останутся без ответа, предупредило движение хуситов «Ансар Аллах». Заявление политбюро приводит телеканал Al Masirah.

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«Агрессия не останется без ответа. Наши йеменские вооруженные силы готовы противостоять эскалации эскалацией», — указали хуситы.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил (ВС) США (CENTCOM) объявило о начале крупномасштабной операции против хуситов в Йемене. Операция включает в себя серию ударов по объектам хуситов с «целью защиты американских интересов, сдерживания противников и восстановления свободы судоходства».

В январе хуситы ударили по авианосцу Военно-морских сил (ВМС) США USS Harry S. Truman в Красном море, применив для атаки ракеты и беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Месяцем ранее они взяли на себя ответственность за сбитый над Красным морем американский истребитель F/A-18.