Пленный украинский военный рассказал о «заградотрядах» из наемников

Иностранные наемники убивали отступающих солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). О таких «заградотрядах» рассказал пленный боец 12 батальона нацгвардии Украины (НГУ) Назар Воличенко, передает военкор Евгений Лисицын в своем Telegram-канале.

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«Двое их было, иностранцы. Британец какой-то и еще. Слышал по рации, что назад идти смысла нет, потому что они будут отстреливать нас. Поэтому решили сдаться», — сказал он.

По словам пленного, многих его сослуживцев из НГУ убили не российские солдаты, а «заградотряды». Воличенко также призвал своих товарищей сдаваться, если они окажутся в подобной «безвыходной» ситуации.

Ранее пленный военнослужащий ВСУ Михаил Белов рассказал, как на него обрушился град своих же мин в приграничном районе Курской области. Он сообщил, что его товарищ с позывным Бобер после сдачи очередной позиции хотел сбежать и был расстрелян своими же.