Президент Украины Владимир Зеленский отказывает признавать окружение войск в Курской области, потому что тогда ему придется сделать трудный выбор. Такое мнение высказал политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что главе государства придется решать: приказать солдатам сдаться в плен или запретить им это делать. Однако, по словам эксперта, Зеленский не готов брать на себя такую ответственность.

Он отметил, что президент вполне спокойно относится к массовой гибели украинских военнослужащих, и на это есть две причины. Во-первых, он пытается «создать имидж огромной храбрости» армии.

«Но главная причина другая. Есть неформальная, тайная политика стран Запада и руководства Украины: чем больше погибнет украинцев в войне с Россией, тем лучше, потому что это поможет создать в обществе ненависть к России, а это облегчит задачу сделать из Украины Антироссию», — утверждает политолог.

Ранее Зеленский отказался признавать окружение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Он заявил, что подразделения ВСУ в российском регионе якобы «выполняют задачи именно так, как это нужно».