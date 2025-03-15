Девять человек погибли и девять ранены при ударе США и Британии по Йемену

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Девять человек погибли в результате ударов ВС США и Великобритании по Йемену. Атака пришлась на территорию, подконтрольную движению «Ансар Аллах».

Девять человек погибли и девять ранены при ударе США и Британии по Йемену
© globallookpress.com

О погибших представитель Минздрава сообщил телеканалу Al Mayadeen. Он также рассказал, что девять человек получили ранения.

«Девять погибших и девять раненых стали первыми жертвами вражеских ударов США и Великобритании», - приводит телеканал его слова.

В конце января американский президент Дональд Трамп утвердил указ о признании движения «Ансар Аллах» террористической организацией. Он обвинил хуситов в нападении на военные корабли США в Красном море, а также в противодействии «законной власти Йемена».

Сегодня, 15 марта, Трамп отдал приказ вооруженным силам начать военные действия против хуситов. По его словам, их атаки нанесли серьезный ущерб мировой экономике.

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