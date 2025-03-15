Трамп приказал начать боевые действия против хуситов в Йемене

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отдал приказ Вооруженным силам (ВС) страны начать военные действия против хуситов в Йемене. Об этом стало известно в субботу, 15 марта.

— Сегодня я приказал Вооруженным силам Соединенных Штатов начать решительные и мощные военные действия против террористов-хуситов в Йемене (...) Наши храбрые бойцы прямо сейчас проводят воздушные атаки на базы террористов, их лидеров и противоракетную оборону, — говорится на странице Трампа в социальной сети Truth Sosial.

По его словам, это происходит с целью «защитить американские судоходные, воздушные и военно-морские активы и восстановить свободу судоходства».

Трамп также призвал Иран прекратить поддержку хуситов и воздержаться от угроз в адрес американского населения и президента. Он предупредил, что если Иран не будет соблюдать эти рекомендации, Америка привлечет его к полной ответственности и не станет проявлять снисходительность и понимание.

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Атаки на американскую армию со стороны Йемена также предпринимались. В начале января мятежники-хуситы из движения «Ансар Аллах» за двое суток провели ряд атак, наиболее крупной из которых стал обстрел авианосца Соединенных Штатов Америки USS Harry S. Truman вместе с военным кораблями, которые сопровождали его в Красном море.