Российские военные начали продвижение в сторону города Сумы на Украине, сообщил заместитель командира спецназа «Ахмат» с позывным Разведчик в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Разведчика, российские войска продвигаются в сторону украинского города Сумы, передает РИА «Новости».

На вопрос о планах продвижения и создании буферной зоны, он заявил, что не может озвучить планы и до каких границ будет она создана.

Замкомандира также сообщил, что в районе Суджи еще остаются небольшие очаги сопротивления, однако многие украинские военные, по его словам, были оставлены командованием и вынуждены скрываться в подвалах.

Сумская область, граничащая с Курской, Белгородской и Брянской областями России, имеет стратегическое значение. Ее административный центр, город Сумы, находится примерно в тридцати километрах от государственной границы. Через него проходит трасса, которая соединяет город с российской Суджей, что подчеркивает важность этого направления в текущем конфликте.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что многие жители приграничных сел Сумской области Украины отказались от эвакуации, так как ожидают прихода русских.

Сумская областная администрация объявила о принудительной эвакуации из-за обострения ситуации, затронувшей 543 человека из Юнаковской и Миропольской общин.

Напомним, Минобороны России объявило об освобождении Суджи, а также населенных пунктов Меловой и Подол.

Президент Владимир Путин на совещании в Курской области поручил военным проработать создание зоны безопасности вдоль госграницы. Так, поначалу Cумы окажутся в зоне досягаемости российской артиллерии, а затем демилитаризованная зона уйдет вглубь территории Украины на 50-80 км.