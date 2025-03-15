Китай строит гигантские корабли-мосты для вторжения на Тайвань

Китай строит крупные десантные корабли для возможного вторжения на Тайвань. В СМИ опубликовали фотографии огромных барж, возводимых на северо-восточном побережье страны.

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По информации Naval News, в настоящее время в Китае строится как минимум пять новых специализированных судов, предназначенных для десантных операций. Каждое из этих судов может быть построено всего за несколько месяцев.

Корабли предоставят Китаю уникальную возможность высаживать значительное количество бронетехники непосредственно на тайваньские дороги. Баржи оснащены удлиненными мостами длиной около 120 метров, что позволяет им перебрасывать армию через пляжные зоны и доставлять технику на твердые покрытия или прибрежные дороги.

Выводы журнала основаны на анализе спутниковых снимков, которые показывают активные строительные работы на нескольких верфях восточного побережья Китая, расположенных напротив Тайваня.

Китайские государственные СМИ также представили модели развертывания плавучих мостов после обнаружения этих крупных судов.

— Строительство таких специальных мостов-кораблей — один из индикаторов, за которым следят оборонные аналитики в поисках раннего предупреждения о возможном вторжении. Не исключено, что эти корабли можно объяснить их гражданским назначением. Но тот факт, что строится так много кораблей, которые намного больше сопоставимых гражданских судов, делает это неправдоподобным, — передает Naval News.

Концепция использования подобных барж напоминает «Малберри Харборс» — временные сооружения, созданные союзниками для высадки в Нормандии во время Второй мировой войны.

Аналитики считают, что для успешной операции на Тайване потребуется развертывание около двух миллионов солдат.

Тайвань имеет ограниченное количество пригодных для высадки пляжей, все из которых хорошо укреплены. Таким образом, развитие новых десантных средств, таких как баржи, может стать частью долгосрочной стратегии КНР по увеличению своих десантных возможностей.

Осенью армия Китая начала учения «Совместный меч — 2024В» вокруг Тайваня. Мероприятия были нацелены на блокаду, а также штурм и взятие ключевых портов и территорий.