В порту Одессы вновь обнаружили странные корабли, связанные с США

Подполье Николаева вновь обратило внимание на странное движение в порту Одессы - туда вновь прибывают судна в большом количестве.

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По данным Telegram-канала координатора подполья Николаева Сергея Лебедава, На море дымка, а на рейде - не менее пяти небольших сухогрузов. Дежурства как такового нет, но сегодня в роли КМО лоцманский катер.

"В Карантинной гавани обнаружен средний сухогруз, а в Новой гавани - малый красный сухогруз на 12 причале", - отмечает Лебедев.

По онлайн-картам можно обнаружить, что в этой гавани стоит судно под флагом Палау ( государство, связанное с США), прибывшее из Болгарии - вероятно, имеется ввиду оно.

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Также подпольщики отмечают, что движение грузового транспорта редкое, зато вполне активно двигаются грузовые составы - значит, в них в ближайшее время будут что-то загружать или разгружать. Либо это уже сделали