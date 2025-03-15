В Судже обнаружили брошенный флаг наемников из Грузии

© Соцсети

В освобожденном городе Суджа бойцы спецподразделения «Анвар» обнаружили флаг, который принадлежал отряду грузинских наемников «Саранги». Об этом сообщил военный корреспондент Александр Яремчук.

Яремчук пишет, что командовал формированием гражданин Грузии, экс-телохранитель Михаила Саакашвили, Михаил Батурин*. В марте этого года он был признан российским судом виновным в совершении террористического акта на территории Курской области и наемничестве. Суд заочно осудил его на 25 лет с конфискацией более 2,6 млн рублей, полученных в качестве наемника.

В прошлом году вооруженное формирование Батурина* совместно с ВСУ и другими наемническими структурами незаконно пересекло границу России и вторглось в приграничные районы Курской области.

В декабре Батурин* на фоне публичного конфликта с президентом Грузии Саломе Зурабишвили обещал вывести своих наемников «в Грузию для защиты грузинского народа».

Пока местонахождение Батурина*неизвестно, его разыскивают российские правоохранительные органы.

*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга