Премьер Австралии заявил об обязательном условии для миротворцев на Украине

Австралия может отправить миротворцев на Украину только после достижения мира. Об этом заявил премьер-министр Австралии Энтони Альбонезе, сообщает РИА Новости.

В субботу австралийский политик написал в соцсетях, что у его страны есть «гордая традиция поддержки мира» на протяжении восьмидесяти лет. Все это время, по его словам, Канберра участвовала в международных миротворческих миссиях.

«Конечно, миротворческие миссии по определению требуют предварительного условия мира», — заявил Альбонезе.

Он подчеркнул, что Австралия всегда открыта для предложений по поддержке Киева, а также для «рассмотрения любых запросов на участие в будущих миротворческих усилиях».

Кроме того, Альбонезе считает, что необходимо «давление на Россию, чтобы она действовала добросовестно».

В МИД РФ ранее заявили, что планы Запада направить миротворцев на Украину являются провокационным шагом и театральной постановкой.