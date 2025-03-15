Власти Украины считают, что затяжная война с Россией будет неизбежной.

Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский, добавив, что в таком исходе якобы виновата РФ, армия которой продолжает накапливать свои силы.

«Затягивание войны Россией очевидно. Мы готовы предоставить партнерам [в Европе] всю реальную информацию о ситуации на фронте, Курской области и вдоль границы», — написал Зеленский в своем telegram-канале.

Он заявил, что Москва якобы отказывается от дипломатических усилий, чтобы продолжать вооруженный конфликт против Украины. Однако реальных доказательств таким утверждениям украинский лидер не предоставил.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что жители Сумской области Украины, по которой, как заявил Зеленский, РФ якобы готовится нанести удар, не желают покидать свои дома. Гражданские предпочитают ожидать прибытие российских войск и пишут заявки на отказ от выезда.

Также ранее Владимир Зеленский принялся истерить в связи с отказом российского лидера Владимира Путина поддержать предложение о перемирии, представленное Киевом и Вашингтоном. Это заявление последовало после того, как президент России выразил необходимость уточнения некоторых аспектов предложенного договора о прекращении огня. Зеленский подчеркнул, что такое поведение российского главы свидетельствует о его якобы отсутствии желания немедленно остановить военные действия, что, по мнению украинского лидера, заслуживает введения новых санкций.

Зеленский считает, что вторжение ВСУ в Курской области продолжается «как нужно»

Кроме того, по сообщениям иностранных издания, готовность Владимира Зеленского заключить временное перемирие с Россией указывает на изменение его стратегии в отношениях с администрацией президента США Дональда Трампа. В контексте этого соглашения, если РФ согласится на перемирие, но затем нарушит его условия, это может отразиться на имидже Трампа негативно, а позиции Зеленского будут представлены в более выгодном свете.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, предположил, что Украина может воспользоваться 30-дневным перемирием для получения новых видов вооружения. Он также отметил, что в указанный период Киев мог бы провести принудительную мобилизацию.

Помимо этого, украинский лидер Владимир Зеленский сообщал, что ВСУ успешно завершили операцию в Курской области. Он подчеркнул, что главной задачей данной операции было отвлечение российских войск с других стратегических направлений. На это заявление Зеленского отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Политик задала вопрос, не заключалась ли миссия ВСУ в убийстве мирных жителей и последующей сдаче в плен ВС РФ.