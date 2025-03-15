Зеленский заявил об испытании ракеты "Длинный Нептун"

Украина провела испытание ракеты "Длинный Нептун" с дальностью полета 1 тыс. км.

С таким утверждением выступил Владимир Зеленский.

"Длинный Нептун" прошел испытание и успешное боевое применение, - написал он в Telegram-канале. - Дистанция - 1 тыс. км".

О том, что Украина якобы обладает крылатыми ракетами с такой дальностью еще в 2019 году заявлял Петр Порошенко, занимавший тогда пост президента страны. Тогда же он сообщал о планах поставок комплекса крылатых ракет наземного базирования для поражения морских и береговых целей "Нептун".

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Противокорабельная ракета "Нептун" - украинская дозвуковая маловысотная ракета, предназначенная для уничтожения кораблей водоизмещением до 5 тыс. тонн, а также наземных целей. Разработана киевским КБ "Луч" на основе советской ракеты Х-35. Может запускаться с кораблей, авиации и наземных пусковых установок.