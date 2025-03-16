Зеленский заявил об испытании ракеты "Длинный Нептун"

Вооруженные силы Украины (ВСУ), предположительно, применили ракету «Длинный Нептун» по Туапсинскому нефтеперерабатывающему завозу (НПЗ) в Краснодарском крае. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный Осведомитель».

Отмечается, что перед ударом был отчетливо слышен звук реактивного двигателя. Кроме того, наблюдался мощный взрыв, нехарактерный для дрона-камикадзе.

15 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ракета «Длинный Нептун» успешно прошла испытания и боевое применение. Он пояснил, что модифицированный снаряд отличается от исходного дальностью полета, он способен поражать цели на расстоянии в тысячу километров.

ВСУ атаковали нефтебазу в Туапсинском районе Краснодарского в пятницу, 14 марта. Начавшийся после удара мощный пожар удалось локализовать лишь в ночь на 16 марта.