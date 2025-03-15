«Прощайте, дети»: бойцы ВС РФ нашли предсмертный дневник курской пенсионерки
Жительница села Мартыновка в Суджанском районе Курской области вела рукописный дневник, когда пряталась от украинских националистов в сарае. До освобождения населенного пункта пенсионерка не дожила. Ее тело вместе с записями, фотографии которых оказались в распоряжении «Звезды», обнаружили российские бойцы.
Пожилая женщина в дневнике писала о отсутствии тепла, света, воды и еды. Она каждый день плакала, прощалась с родными и просила нормально похоронить.
«После войны найдите хоть косточку и похороните возле Светы, а душа на небе», - обратилась пенсионерка к родным.
Из записей предельно ясно, какие страдания пришлось пережить бедной женщине.
«Холодно, я думаю, хоть бы скорее я умерла и не мучилась», - пишет она.
Напомним, об освобождении Мартыновки в Министерстве обороны Российской Федерации сообщили 11 марта. Боевиков из села выбили подразделения группировки войск «Север».
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Вэ тот же день наши бойцы заняли населенные пункты Агроном, Богдановка, Бондаревка, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Колмаков, Кубаткин, Михайловка, Правда и Южный.