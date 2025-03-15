В Канаде намерены заменить американские истребители F-35

Оттава активно ищет альтернативы американским истребителям F-35 на фоне внешнеполитического курса президента США Дональда Трампа, рассказал министр обороны Канады Билл Блэйр. Об этом пишет CBC.

Ранее о поиске альтернатив закупке американских F-35 сообщил глава министерства обороны Португалии Нуну Мелу.

«Это был истребитель, который считался нашими [канадскими] ВВС необходимой платформой, однако мы также рассматриваем и другие альтернативы, [мы изучаем], нужно ли нам, чтобы все истребители были F-35»,— отметил Блэйр.

По его словам, власти страны обсуждают с военными наилучшие варианты для учета национальных интересов и оборонной политики Канады.

Министр заметил, что канадцы призывают правительство разорвать контракт на покупку американских F-35, заключенный на сумму $19 млрд.

Блэйр пояснил, что страна с высокой долей вероятности примет машины, средства за которые уже были выплачены США. Вместе с тем, добавил он, в дальнейшем Канада будет пополнять свой парк за счет шведских истребителей Saab Gripen.