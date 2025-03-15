ВКС России в воздушном бою сбили украинский МиГ-29

В минувшие сутки ВС РФ поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов и объекты энергетики, которые обеспечивали работу предприятий вражеского военно-промышленного комплекса. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

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Также удар нанесли по цехам производства беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, скоплениям живой силы и техники ВСУ в 162 районах.

В ведомстве отметили, что были задействованы ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия. Привлекли и оперативно-тактическую авиацию.

Кроме того, в воздушном бою сбит украинский самолет МиГ-29.

Напомним, ранее стало известно, что российские войска освободили село Заолешенка и деревню Рубанщина в Курской области.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.