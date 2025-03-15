ВКС России в воздушном бою сбили украинский МиГ-29
В минувшие сутки ВС РФ поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов и объекты энергетики, которые обеспечивали работу предприятий вражеского военно-промышленного комплекса. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
Также удар нанесли по цехам производства беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, скоплениям живой силы и техники ВСУ в 162 районах.
В ведомстве отметили, что были задействованы ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия. Привлекли и оперативно-тактическую авиацию.
Кроме того, в воздушном бою сбит украинский самолет МиГ-29.
Напомним, ранее стало известно, что российские войска освободили село Заолешенка и деревню Рубанщина в Курской области.
Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.