После поражений в Курской области Киев обратился к Италии и Франции

Батареи ПВО Samp-T, размещенные на Украине, остались без ракет. Киев давит на Италию и Францию, чтобы они осуществили новые поставки. Однако в Италии говорят, что уже исчерпали резервы для помощи, пишет Corriere della Sera.

Две зенитные батареи Samp-T, которые поставили украинцам Италия и Франция, практически исчерпали запас ракет Aster-30.

«Таким образом, в скором времени эти системы станут бесполезны. Уже несколько недель Зеленский просит обе страны отправить больше снарядов Aster-30», — пишет газета.

По ее данным, Киев просит, по меньшей мере, 50 ракет.

Однако проблема в том, что итальянский резерв практически исчерпан и дальнейшие поставки нанесут ущерб уровню боеготовности Италии. Имеющиеся у Рима ракеты «используются для защиты чувствительных целей на национальной территории».

Пока неизвестно, готов ли предоставить ракеты Париж.

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Накануне министр обороны Украины Рустем Умеров встретился в Риме со своим итальянским коллегой Гвидо Крозетто. Умеров также намерен контактировать с высшим руководством Eurosam – разработчиком системы ПВО Samp-T. Это совместное предприятие, созданное MBDA Italy, MBDA France и Thales, также производит ракеты Aster-30.