В Минобороны РФ рассказали о сложностях разминирования Курской области

Специалисты инженерных войск выполняют сложные задачи по разминированию территорий в Курской области, освобожденных от боевиков ВСУ, пишет пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

К выполнению задач привлечены воинские части и подразделения инженерных войск ВС РФ. В регионе развернуто представительство Международного противоминного центра Военно-инженерной академии, пояснили в Минобороны.

Группы разминирования хорошо оснащены: используют защитные общевойсковые комплекты разминирования ОВР-2-02, применяют современные переносные индукционные миноискатели ИМП-3, магнитометрические искатели МБИ-П2.

В ведомстве уточнили, что особенностью выполнения задач является одновременное осуществление работ по разминированию жилых домов, придомовых владений, сельхозугодий и важных объектов жизнеобеспечения, таких как газопроводы, котельные, линии электропередач и связи, дороги, мостовые конструкции.

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Работу специалистов осложняет то, что в ходе ведения боевых действий применялись различные типы боеприпасов, в том числе иностранного производства, поставляемые странами НАТО.

В частности, саперы обнаружили запрещенные Женевской конвенцией боеприпасы, включая кассетные противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток», констатировали в Минобороны.