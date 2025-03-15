Инженеры ВС РФ начали разминирование приграничных районов Курской области

Инженерные войска ВС РФ приступили к разминированию приграничных районов Курской области, освобожденных от боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в субботу, 15 марта, сообщило Минобороны России.

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В ведомстве уточнили, что особенность работ по очистке освобожденных территорий от взрывоопасных предметов заключается в одновременном проведении разминирования жилых домов, приусадебных участков, сельскохозяйственных земель и ключевых объектов инфраструктуры, включая газопроводы, котельные, линии электропередачи и связи, а также дороги и мостовые сооружения.

Для координации работ по разминированию территорий Курской области создано представительство Международного противоминного центра при Военно-инженерной академии. К выполнению задач привлечены воинские части и подразделения инженерных войск ВС РФ.

Уточняется, что инженерные подразделения выявили боеприпасы, запрещенные Женевской конвенцией, в том числе кассетные противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток», которые представляют серьезную опасность для жителей освобожденных территорий.

— Саперам предстоит выполнить значительный объем задач, так как формированиями ВСУ в ходе ведения боевых действий применялись различные типы боеприпасов, в том числе иностранного производства, поставляемых странами НАТО, — сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

13 марта в Минобороны подтвердили, что город Суджа в Курской области был полностью освобожден российской армией. Кроме того, бойцы ВС РФ освободили населенные пункты Меловой и Подол в Курской области. На следующий день ВС РФ освободили Гончаровку.