Со скоростью "Форумулы-1": дрон-перехватчик установил рекорд

В Запорожье российские военные испытали дрон-перехватчик, который разработан добровольческим отрядом, сообщает РИА Новости.

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Созданный бойцами отряда Б.А.Р.С. дрон-перехватчик «Сармат» на испытаниях достиг скорости 318 километров в час. По словам главы группы разработчиков с позывным «Чапай», для беспилотника такого типа это рекордное достижение.

«Дрон двигался со скоростью болида "Форумулы-1"», — заявил он.

У дрона также есть своя боевая часть, в скором времени «появится версия с автоматом захвата цели».

Чапай подчеркнул, что основная функция этого беспилотника — поражать БПЛА противника, в том числе самолетного типа. Именно такие аппараты, как известно, атакуют объекты внутри РФ.